Журналист рассказал, что Байден активно критиковал Обаму из-за слабости

Президент Соединенных Штатов Джо Байден осуждает своего предшественника Барака Обаму из-за недооценки президента России Владимира Путина. Об этом в своей книге пишет член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, отрывки которой публикует телеканал CNN.

«Они облажались в 2014 году. Вот почему мы здесь, мы все испортили. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез», — заявил Байден перед началом специальной военной операции России в 2022 году, как утверждает Вудворд.

Байден раскритиковал своего предшественника, при котором он был вице-президентом, за пассивную позицию в 2014 году, и обвинил его в том, что Обама якобы выдал Путину «лицензию на продолжение [конфликта на Украине]».

До этого американский журналист-расследователь Боб Вудворд рассказал, как президент Соединенных Штатов Джо Байден оскорблял мировых лидеров в личных беседах.

Ранее Байдена обвинили в отсутствии ума из-за слов об ударе Израиля по Ирану.