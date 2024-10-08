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Песков рассказал об отношениях лидеров стран СНГ

Песков: отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, в них есть доверие

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отношения лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) испытаны годами и сложными процессами в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Звезда».

По его словам, эти отношения испытаны достаточно сложным окружением, сложными процессами в политике и мировой экономике.

Также сообщалось, что главы стран СНГ призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма.

8 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом. Также Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что для стран СНГ День Победы 9 мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества.

Ранее Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ.

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