Володин призвал депутатов не пугать россиян идеями о налоге не бездетность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе идей о налоге на бездетность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество», — сказал он.

Он уверен, что необходимо бороться с пропагандой отказа от деторождения, однако заниматься пропагандой родов не нужно.

25 сентября в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан, как предполагается, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

Позже Володин заявил, что политики, которые выступают против запрета идеологии чайлдфри, являются «рожденными в пробирке».

Ранее Володин объяснил, кого не коснется запрет на пропаганду чайлдфри.