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Генпрокуратура назвала три страны, отказавшиеся от правового сотрудничества с РФ

ГП РФ: Латвия, Канада и Швейцария отказались от сотрудничества из-за политики

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам в 2024 году. Об этом рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре.

Компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросы российской стороны о правовой помощи.

Российское ведомство отметило, что эти иностранные государства отказали в исполнении 27 запросов, поступивших из РФ.

Незадолго до этого совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против Российской Федерации за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом».

Незадолго до этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

Ранее в Брюсселе задумались о новых санкциях в отношении России.

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