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Пашинян прокомментировал переговоры с Путиным

Пашинян позитивно оценил переговоры с Путиным

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Александр Щербак/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позитивно оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявили в армянском кабмине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского кабмина Назели Багдасарян.

По ее словам, главы государств в рамках встречи обсудили широкий круг вопросов. Также сторонами были достигнуты конкретные договоренности, связанные с энергетической, образовательной и гуманитарной сферами.

Также Пашинян назвал активным политический диалог между Ереваном и Москвой в течение последних месяцев. 

8 октября Пашинян прибыл в Кремль с Путиным.

В начале октября в Армении состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на полях которого Пашиняном и российским премьером Михаилом Мишустиным были обговорены вопросы сотрудничества и повестки РФ и Армении. Армянский премьер отметил, что рад тому, что на встрече с Путиным можно обобщить эти обсуждения.

Ранее Пашинян опубликовал видео велопрогулки вдоль Москвы-реки.

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