Президента Азербайджана и премьера Армении усадили рядом на заседании совета лидеров СНГ

Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна усадили рядом за круглым столом во время открывшегося в Москве заседания Совета глав Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание было открыто президентом председательствующей в СНГ РФ Владимиром Путиным. Сначала мероприятие проходило в узком составе — с участием лидеров государств, затем запланировано заседание в широком формате, оно будет публичным.

8 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин наверняка разговаривал с главами Азербайджана и Армении о Зангезурском коридоре.

В начале октября в Армении состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на полях которого Пашином и российским премьером Михаилом Мишустиным были обговорены вопросы сотрудничества и повестки РФ и Армении. Армянский премьер отметил, что рад тому, что на встрече с Путиным можно обобщить эти обсуждения.

Ранее Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки.