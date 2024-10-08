Путин рассказал о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ

На пространстве Содружества независимых государств (СНГ) расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Общими усилиями создается устойчивая и независимая финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют — их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», — заявил российский лидер.

25 сентября Путин заявил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу в этом направлении. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась в два раза.

Путин уточнил, что с 2021 по 2023 год доля отечественной валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла на 2% — до 30%.

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