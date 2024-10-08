Эксперт заявил о возможных планах детей Берлускони пойти в политику

Дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обсуждают возможность прихода в политику. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на слова политолога Джованни Орсина из университета LUISS в Риме.

По словам эксперта, дети Марина и Пьер Берлускони хотят привести к победе партию отца «Вперед, Италия», сместив нынешнюю главу правительства страны Джорджу Мелони.

«Берлускони готовятся. Если Мелони окажется в кризисе и появится вакуум власти, мы даже увидим, как кто-то из них выходит на бой», — отметил Орсина.

На данный момент они проводят консультации с действующим главой МИД страны Антонио Таяни.

До этого сообщалось, что наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать часть унаследованного имущества, в том числе особняк, где политик принимал президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что один из аэропортов в Италии назовут в честь экс-премьера Берлускони.