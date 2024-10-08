Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил о возможных планах детей Берлускони пойти в политику

Bloomberg: дети Берлускони обсуждают возможность прихода в политику

close
Andrew Medichini/AP

Дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обсуждают возможность прихода в политику. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на слова политолога Джованни Орсина из университета LUISS в Риме.

По словам эксперта, дети Марина и Пьер Берлускони хотят привести к победе партию отца «Вперед, Италия», сместив нынешнюю главу правительства страны Джорджу Мелони.

«Берлускони готовятся. Если Мелони окажется в кризисе и появится вакуум власти, мы даже увидим, как кто-то из них выходит на бой», — отметил Орсина.

На данный момент они проводят консультации с действующим главой МИД страны Антонио Таяни.

До этого сообщалось, что наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать часть унаследованного имущества, в том числе особняк, где политик принимал президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что один из аэропортов в Италии назовут в честь экс-премьера Берлускони.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами