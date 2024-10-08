Песков заявил, что лидеры СНГ поздравили Путина

На неформальной встрече в Ново-Огарево лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) поздравили президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Лидеры СНГ все были в Ново-Огарево, поздравляли Путина с днем рождения <...> Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы», — заявил Песков.

Так пресс-секретарь Кремля прокомментировал тематическое наполнение неформальной встречи в Ново-Огарево, назвав это мероприятие «абсолютно частным».

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения.

Также, отвечая на вопрос о том, был ли подарок Путину в пределах разрешенных для государственных служащих трех тысяч рублей, Ушаков пошутил, что он стоил «чуть побольше».

Ранее в Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения.