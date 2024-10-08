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Французский политик раскритиковал решение передать Украине истребители Mirage 2000

Политик Филиппо назвал передачу истребителей Mirage 2000 ВСУ эскалацией войны

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую передачу Парижем истребителей Mirage 2000 Украине эскалацией боевых действий. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Разжигание войны и коррупции, уничтожение нашей армии, разрушение Франции. Какой позор!» — написал Филиппо.

Он призвал прекратить финансировать Украину и поставлять оружие в ВСУ, сделав выбор в пользу проведения мирных переговоров между сторонами конфликта.

До этого глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню написал в своем аккаунте в соцсети X, что Париж поставит Киеву истребители Mirage 2000 в январе — марте 2025 года. Он уточнил, что самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствами радиоэлектронной борьбы.

Французское издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источники писало, что Париж может отправить ВСУ лишь шесть истребителей Mirage 2000-5 из имеющихся 26 машин, а передача в распоряжение Киева всех самолетов может поставить под угрозу безопасность страны.

Ранее Франция обозначила Россию врагом и начала готовиться к военному противостоянию.

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