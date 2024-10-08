Французский политик раскритиковал решение передать Украине истребители Mirage 2000

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую передачу Парижем истребителей Mirage 2000 Украине эскалацией боевых действий. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Разжигание войны и коррупции, уничтожение нашей армии, разрушение Франции. Какой позор!» — написал Филиппо.

Он призвал прекратить финансировать Украину и поставлять оружие в ВСУ, сделав выбор в пользу проведения мирных переговоров между сторонами конфликта.

До этого глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню написал в своем аккаунте в соцсети X, что Париж поставит Киеву истребители Mirage 2000 в январе — марте 2025 года. Он уточнил, что самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствами радиоэлектронной борьбы.

Французское издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источники писало, что Париж может отправить ВСУ лишь шесть истребителей Mirage 2000-5 из имеющихся 26 машин, а передача в распоряжение Киева всех самолетов может поставить под угрозу безопасность страны.

Ранее Франция обозначила Россию врагом и начала готовиться к военному противостоянию.