Армия Франции готовится к военному противостоянию с Россией и в мае примет участие в крупномасштабных учениях НАТО в Румынии Dacian Spring 2025, в ходе которых оценит способность переместиться на восточный фланг альянса в случае прямого столкновения с Москвой. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что 2025 год станет для французской армии «решающим испытанием», поскольку она трансформируется в силу, способную противостоять России при возможном нападении на Североатлантический альянс.

«Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну», — заявил глава сухопутного командования армии в Европе генерал Бертран Тужуз.

Как пишет Politico, за последние несколько лет сухопутные войска Франции начали «глубокую трансформацию», чтобы быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, подобному событиям на Украине.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 октября будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, обратился с призывом к Евросоюзу готовиться к возможной конфронтации с Россией. Кубилюс предрек начало возможного военного противостояния через шесть-восемь лет. Он также заявил о необходимости наращивания производства техники и снарядов.

Ранее журналист отметил успехи в продвижении ВС РФ на Украине.