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Ушаков рассказал о послании Си к Путину в день рождения

Ушаков сообщил, что Си направил Путину поздравление в день рождения

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину послание в день рождения с теплыми словами. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам помощника Путина, на день рождения российского президента было прислано много подарков из-за рубежа — в том числе послание от Си Цзиньпина с «очень теплыми» пожеланиями.

Ушаков добавил, что не располагает информацией о том, поступали ли Путину подарки из недружественных стран, потому что не отслеживал этот вопрос.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения.

Также, отвечая на вопрос о том, был ли подарок Путину в пределах разрешенных для государственных служащих трех тысяч рублей, Ушаков пошутил, что он стоил «чуть побольше».

Ранее в Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения.

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