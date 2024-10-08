Путин назвал один из главных приоритетов России

Россия считает страны Содружества независимых государств (СНГ) стратегическими партнерами и настроена на укрепление сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Российский лидер также назвал взаимодействие в рамках СНГ одним из главных приоритетов России.

7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ на евразийском пространстве огромен.

Накануне замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Он рассказал, что до конца 2024 года главами государств и главами правительств стран – членов СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов в сфере обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что делал Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве.