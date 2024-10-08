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В Германии заявили, что соглашения «Минск-3» точно не будет

В кабмине ФРГ заявили, что соглашения «Минск-3» по миру с Украиной не будет

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Depositphotos

В немецком правительстве полагают, что нового мирного соглашения по Украине «Минск-3» не будет. Об этом со ссылкой на источник в кабмине ФРГ сообщает Reuters

«Соглашения «Минск-3» точно не будет», — говорится в публикации.

Минские соглашения, призванные завершить конфликт на Украине, были подписаны в 2014 году лидерами четырех стран — России, Украины, Германии и Франции. Они позволили остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе, хотя окончательного прекращения огня добиться так и не удалось. Тогда предполагалось, что в Донбассе должны пройти местные выборы, затем он должен получить особый статус, после чего Киеву будет передан контроль над границей.

В декабре 2022 года Меркель призналась, что эти договоренности были попыткой дать время Вооруженным силам Украины окрепнуть. Эту точку зрения позднее подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Президент России Владимир Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».

Ранее Лавров напомнил о последствиях срывов переговоров по Украине.

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