В немецком правительстве полагают, что нового мирного соглашения по Украине «Минск-3» не будет. Об этом со ссылкой на источник в кабмине ФРГ сообщает Reuters

«Соглашения «Минск-3» точно не будет», — говорится в публикации.

Минские соглашения, призванные завершить конфликт на Украине, были подписаны в 2014 году лидерами четырех стран — России, Украины, Германии и Франции. Они позволили остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе, хотя окончательного прекращения огня добиться так и не удалось. Тогда предполагалось, что в Донбассе должны пройти местные выборы, затем он должен получить особый статус, после чего Киеву будет передан контроль над границей.

В декабре 2022 года Меркель призналась, что эти договоренности были попыткой дать время Вооруженным силам Украины окрепнуть. Эту точку зрения позднее подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Президент России Владимир Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».

Ранее Лавров напомнил о последствиях срывов переговоров по Украине.