Лавров спросил у армянской делегации, есть ли в Армении квадроберы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров узнал у армянского коллеги Арарата Мирзояна и посла Армении в РФ Гургена Арсеняна, есть ли в республике квадроберы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — обратился Лавров к дипломатам перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных.

5 октября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, который запретит пропаганду квадробинга. По ее словам, речь идет не только о субкультуре, но вообще о запрете пропаганды деструктивной идеологии.

При этом глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что законодатели слишком остро реагируют на субкультуру квадробики. Политик подчеркнула, что многие дети увлекаются подражанием животным временно.

Ранее психолог рассказал, как вести себя родителям квадроберов.