Премьер-министр еще одной страны приедет на саммит БРИКС в Казани

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед планирует принять участие в саммите БРИКС, который должен пройти в октябре в Казани. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Аддис-Абебе.

«Эфиопская сторона подтвердила участие премьер-министра во встрече лидеров БРИКС», — сказали в диппредставительстве.

БРИКС была основана в 2006 году Бразилией, Российской Федерацией, Индией и Китайской народной республикой (КНР), в 2011 году к ней присоединилась Южно-Африканская Республика. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия стали полноправными участниками группы.

8 октября президент России Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на саммит БРИКС в Казани.

Накануне кубинские власти запросили у России разрешение на присоединение к БРИКС в статусе государства-партнера.

В июне появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации, — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

Ранее сообщалось, что генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани.