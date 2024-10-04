Иран назвал «дырявым» израильский «Железный купол»

Посол Ирана в России Казем Джалали назвал удары по Израилю успешными, а израильский противоракетный «Железный купол» — «дырявым». Такое заявление он сделал в интервью «России 24».

«Израиль понимает, что это была успешная военная операция. Мы поставили задачу – не убивать обычных граждан. Мы видели, что «Железный купол» Израиля оказался дырявым, как дуршлаг. Все иранские ракеты поразили цели», – заявил он.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Россия призвала Израиль немедленно прекратить бомбардировки Ливана.