В Госдуме назвали «безумием» слова Бербок об ударах вглубь России

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможности ударов немецким оружием вглубь российской территории. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Бербок в своем безумстве пытается спровоцировать новый виток эскалации конфликта на Украине. Шеремет призвал главу МИД ФРГ вспомнить азы и принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования, а не разжигать новые кризисы.

Накануне Бербок не исключила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием, «в целях самообороны». Она не стала вдаваться в подробности того, на какое расстояние Украина сможет наносить удары, поскольку российские военные якобы могут извлечь из этого выгоду. По ее мнению, ВСУ не обязаны отвечать только тогда, когда территорию республики уже атакуют.

Она заявила о необходимости «превентивных мер», где вопрос лишь в том, «насколько далеко это зайдет».

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.