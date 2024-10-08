Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали «безумием» слова Бербок об ударах вглубь России

Депутат Шеремет счел безумием слова Бербок об ударах вглубь России

close
Tobias Hase/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможности ударов немецким оружием вглубь российской территории. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Бербок в своем безумстве пытается спровоцировать новый виток эскалации конфликта на Украине. Шеремет призвал главу МИД ФРГ вспомнить азы и принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования, а не разжигать новые кризисы.

Накануне Бербок не исключила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием, «в целях самообороны». Она не стала вдаваться в подробности того, на какое расстояние Украина сможет наносить удары, поскольку российские военные якобы могут извлечь из этого выгоду. По ее мнению, ВСУ не обязаны отвечать только тогда, когда территорию республики уже атакуют.

Она заявила о необходимости «превентивных мер», где вопрос лишь в том, «насколько далеко это зайдет».

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами