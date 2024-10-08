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Харрис объяснила, как Трамп на самом деле хочет завершить конфликт на Украине

Кандидат в президенты Харрис: Трамп хочет, чтобы Украина капитулировала

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что ее соперник Дональд Трамп якобы хочет завершить конфликт на Украине путем ее капитуляции, что и произойдет в случае его возвращения в Белый дом. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

Она напомнила, что Трамп регулярно заявляет о том, что может покончить с конфликтом Москвы и Киева за один день. По ее словам, «речь идет о капитуляции» Украины.

В то же время Харрис отказалась отвечать на вопрос, будет ли она добиваться членства Киева в НАТО. Кандидат в президенты США отметила, что этим вопросом следует заниматься, «когда и если дело дойдет до этой точки».

29 сентября бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах Киеву будет обеспечен «хороший результат».

27 сентября встреча между Трампом и Зеленским прошла в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

Ранее Пушков сравнил позиции Трампа и Харрис по конфликту на Украине.

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