Пушков сравнил позиции Трампа и Харрис по конфликту на Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил политические программы Дональда Трампа и Камалы Харрис по конфликту на Украине. В своем Telegram-канале он указал на готовность Харрис продлевать кризис до бесконечности, «рискуя Америкой».

«Программа Харрис в украинском кризисе — идти по новым ступеням эскалации. Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Америки и необходимости его срочного решения, Харрис — о готовности продлевать военный конфликт до бесконечности, рискуя Америкой», — написал Пушков.

По его словам, кандидат от Демпартии США мало что понимает в происходящем, но ей дали соответствующую установку. В связи с этим, считает парламентарий, разница между Харрис и Трампом «очевидна».

В интервью телеканалу CBS News Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если на ней не будет присутствовать украинская сторона. Она также отметила, что успеха в прекращении украинского конфликта не будет, если Украина и ООН «не будут участвовать в определении того, как будет выглядеть этот успех».

Ранее Маск объяснил бессмысленность покушений на Харрис.