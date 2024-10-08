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Маск объяснил бессмысленность покушений на Харрис

Миллиардер Маск: покушение на Харрис бессмысленно, поскольку она марионетка

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в беседе с Такером Карлсоном заявил, что покушение на кандидата на пост президента США от Демократической партии было бы бессмысленным, так как она является марионеткой.

Таким образом он прокомментировал свою недавнюю публикацию с вопросом, почему никто не пытается нападать на демократов. Маск считает, что это никому не выгодно.

По его словам, покушением ничего не удастся добиться, поскольку на ее место придет очередная марионетка.

До этого Маск удалил в социальной сети X публикацию, в которой рассуждал об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис.

В Белом доме назвали подобную риторику безответственной.

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», — отметил в распространенном заявлении представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее Маск высмеял Байдена на предвыборном митинге Трампа.

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