Маск высмеял Байдена на предвыборном митинге Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сравнил кандидата на пост президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена, высмеяв последнего во время предвыборного митинга республиканца в Пенсильвании. Об этом пишет The Hill.

«Настоящая проверка характера человека — это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, и другой, который размахивал кулаками после того, как в него выстрелили», — сказал Маск.

В ночь с 5 на 6 октября Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. В мероприятии принял участие Илон Маск. The New York Times писала, что перед выступлением Трампа на мероприятии были усилены меры безопасности. Газета отметила, что таким образом сотрудники службы безопасности пытаются исправить проблемы, которые сделали возможным покушение на политика в июле.

13 июля в Батлере выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Ранее Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними в США.