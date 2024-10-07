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Ушаков рассказал, планирует ли Путин встречаться с Нетаньяху

Ушаков: у Путина нет в планах встречи с Нетаньяху по ситуации на Ближнем Востоке

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Reuters

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Нет, не планируется», — сказал он.

1 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о предстоящем звонке Нетаньяху. Он сообщил, что телефонные переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху не планируются.

Портал Ynet без ссылок на источники сообщал, что Нетаньяху может позвонить президенту для того, чтобы попросить Россию убедить Иран не наносить удар по Израилю.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Макрон сказал Нетаньяху, что пришло время прекращения огня в Ливане и Газе.

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