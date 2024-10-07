Кандидатура нового посла России в США не будет зависеть от итогов президентской гонки

Кандидатура нового посла России в США не будет зависеть от результатов президентских выборов в этой стране. Такое разъяснение дал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента агентства о том, будет ли выбор кандидатуры нового посла РФ в США как-либо корректироваться в зависимости от того, кто станет победителем в американской выборной гонке, Песков ответил «Нет».

5 октября сообщалось, что дипломат Анатолий Антонов закончил работу послом РФ в США.

6 октября он вернулся в Москву.

7 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что указ о сложении Антоновым полномочий будет подписан президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.

Ранее стало известно, о чем экс-посол РФ Антонов предупредил США перед отъездом.