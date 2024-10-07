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В СНГ определились с датой следующего заседания министров иностранных дел

Исполком СНГ: следующее заседание СМИД состоится 11 апреля 2025 года

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов СНГ запланировано на 11 апреля 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета международной организации.

В заявлении уточняется, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в Казахстане.

7 октября 2024 года в Москве прошло заседание СМИД СНГ, в котором приняли участие представители девяти государств. Речь идет об РФ, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистане.

Как писало новостное агентство РИА Новости, программа мероприятия предполагает дискуссии как в узком, так и в широком форматах. При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что одной из основных тем встречи стало подведение предварительных итогов работы по реализации российского председательства в организации в текущем году.

Ожидается, что 8 октября в Москве состоится заседание Совета лидеров стран — членов СНГ. Перед этим президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с зарубежными коллегами в неформальной обстановке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время регулярного брифинга.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в саммите СНГ.

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