В СНГ определились с датой следующего заседания министров иностранных дел

Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов СНГ запланировано на 11 апреля 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета международной организации.

В заявлении уточняется, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в Казахстане.

7 октября 2024 года в Москве прошло заседание СМИД СНГ, в котором приняли участие представители девяти государств. Речь идет об РФ, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистане.

Как писало новостное агентство РИА Новости, программа мероприятия предполагает дискуссии как в узком, так и в широком форматах. При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что одной из основных тем встречи стало подведение предварительных итогов работы по реализации российского председательства в организации в текущем году.

Ожидается, что 8 октября в Москве состоится заседание Совета лидеров стран — членов СНГ. Перед этим президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с зарубежными коллегами в неформальной обстановке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время регулярного брифинга.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в саммите СНГ.