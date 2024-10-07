В Кремле объяснили, как отразится возвращение Антонова на отношениях РФ и США

Возвращение бывшего посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, посол будет своевременно назначен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что на текущий момент в графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с Антоновым. Однако дипломат, как и другие послы, имеет возможность доложить о своей работе и предложенных идеях, подчеркнул пресс-секретарь.

Антонов закончил работу послом РФ в США 5 октября. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября бывший посол вернулся в Москву.

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что перед отъездом Антонов предупредил американское руководство о риске начала ядерной войны в случае дальнейшей эскалации кризиса на Украине. Он обратил внимание, что в результате Вашингтон проигнорировал «протянутую руку дружбы» российского дипломата.

Ранее Антонов заявил, что российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы.