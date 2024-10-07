Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили, как отразится возвращение Антонова на отношениях РФ и США

Песков: возвращение Антонова не означает понижение уровня дипотношений с США

close
Alexander Zemlianichenko/AP

Возвращение бывшего посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, посол будет своевременно назначен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что на текущий момент в графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с Антоновым. Однако дипломат, как и другие послы, имеет возможность доложить о своей работе и предложенных идеях, подчеркнул пресс-секретарь.

Антонов закончил работу послом РФ в США 5 октября. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября бывший посол вернулся в Москву.

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что перед отъездом Антонов предупредил американское руководство о риске начала ядерной войны в случае дальнейшей эскалации кризиса на Украине. Он обратил внимание, что в результате Вашингтон проигнорировал «протянутую руку дружбы» российского дипломата.

Ранее Антонов заявил, что российским дипломатам в США поступают угрозы физической расправы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами