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Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом

«Пул Первого»: Лукашенко вылетел в РФ для участия в заседании лидеров стран СНГ

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Из заявления следует, что 8 октября политик примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.

«Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством», — говорится в публикации.

Кроме того, Лукашенко намерен посетить мероприятия в рамках неформального общения глав государств — участников СНГ.

7 октября белорусский лидер направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил зарубежного коллегу с днем рождения. Глава республики подчеркнул, что Минск высоко ценит желание Москвы продолжить развивать двусторонние отношения.

Также политик обратил внимание, что личная ответственность Путина за судьбу российского народа и глубокое понимание им исторической миссии страны стали надежным залогом для укрепления ее суверенитета. По словам Лукашенко, при нынешнем главе государства РФ удалось повысить свой авторитет на международной арене и социально-экономический потенциал.

Ранее в Белоруссии анонсировали подписание договора о гарантиях безопасности с РФ.

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