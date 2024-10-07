Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что приоритет нового генсека НАТО Марка Рютте – втянуть Париж в военный конфликт, комментируя публикацию Die Welt о планах НАТО создать 49 новых бригад для борьбы с Россией. На странице в соцсети Х он призвал Францию выйти из Североатлантического альянса.

Он назвал «безумием» планы военного блока развернуть новые бригады. По его словам, генсек НАТО Марк Рютте – «голландский разжигатель войны», и его приоритет – конфронтация с Россией.

«Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!» — призвал Филиппо.

3 октября будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс обратился с призывом к Евросоюзу готовиться к возможной конфронтации с Россией. Кубилюс предрек начало возможного военного противостояния через шесть-восемь лет. Он также заявил о необходимости наращивания производства техники и снарядов.

Будущий еврокомиссар на случай конфликта сформировать неприкосновенный запас боеприпасов для Евросоюза. Эту идею ранее не поддержал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, ушедший в отставку 1 октября.

Ранее в Германии заявили, что Европа и НАТО не совершили ни одной провокации против РФ.