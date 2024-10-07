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Посол Палестины в России назвал сумму для восстановления Газы

Посол Палестины в России: на восстановление Газы потребуется $80–90 млрд

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Ramadan Abed/Reuters

На восстановление Газы, по подсчетам Организации Объединенных Наций, потребуется $80–90 млрд. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с «Известиями».

«По самым скромным подсчетам ООН, (восстановление Газы. — прим. ред.) оценивается в $80–90 млрд. Требуется 7–8 лет для восстановления инфраструктуры», — отметил он.

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул, что палестинская администрация должна вернуться в Газу «в качестве единственного законного представителя народа», поскольку исключительно она способна управлять Газой.

Посол сообщил, что палестинская администрация может заниматься подготовкой к международной конференции по восстановлению Газы.

«Необходимо срочно провести международную конференцию доноров по восстановлению Газы. Эта конференция не состоится, если не будет урегулирования и четкого видения, а это возможно только с палестинской администрацией», — сказал дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября 2023 года Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря армия Израиля начала третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

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