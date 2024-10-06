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Министр иностранных дел Индии критично оценил деятельность ООН

Глава МИД Индии Джайшанкар: ООН напоминает отстающую от рынка старую компанию

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выступил с резкой оценкой деятельности ООН, назвав ее «старой, не поспевающей за рынком, компанией». Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

Выступая на экономической конференции в Нью-Дели, глава МИД Индии указал, что ООН, фактически, является лишь сторонним наблюдателем в происходящих в мире конфликтах. По его словам, всемирная организация напоминает старую компанию, которая не поспевает за рынком, при этом, лишь, занимая место.

27 сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что мировое сообщество нуждается в реформировании Совета Безопасности ООН.

В тот же день премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не соответствует современным реалиям.

Вопрос реформы ООН остается нерешенным многие годы из-за разницы взглядов участников организации, в особенности постоянных членов Совбеза. Например, США предлагают расширить Совет Безопасности за счет Японии, Германии, Индии и Бразилии, когда Россия выступает за включение африканских государств.

Раннее в России предупредили об «искусственном форсировании» реформы Совбеза ООН.

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