Дети Эрдогана приняли участие в пропалестинском митинге

Дети президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие в приуроченном к годовщине 7 октября пропалестинском митинге в Стамбуле, который насчитывает несколько тысяч демонстрантов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Митинг, организованный Фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH), состоялся на площади Ускюдар в азиатской части Стамбула. На установленной на берегу Босфора сцене выступили различные активисты, они призывали продолжать поддерживать борьбу палестинцев за их права и противостояние Израилю.

Сын президента, глава попечительского совета Фонда распространения знаний Биляль Эрдоган отметил, что Израиль превращает конфликт в региональную войну.

«Теперь они пытаются и Ливан превратить в новую Газу. Как только заканчиваются бомбы, Соединенные Штаты отправляют новые. США — пособник этого, к сожалению. Уже и американское общественное мнение начинает осуждать Израиль», — сказал он.

На митинге присутствовала также дочь Эрдогана Сюмейе Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил, что следующей целью для атак со стороны израильских войск после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли».

Ранее в Израиле пообещали быстро закончить операцию в Ливане.