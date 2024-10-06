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Дети Эрдогана приняли участие в пропалестинском митинге

Дети Эрдогана приняли участие в масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле

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Depo/Global Look Press

Дети президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие в приуроченном к годовщине 7 октября пропалестинском митинге в Стамбуле, который насчитывает несколько тысяч демонстрантов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Митинг, организованный Фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH), состоялся на площади Ускюдар в азиатской части Стамбула. На установленной на берегу Босфора сцене выступили различные активисты, они призывали продолжать поддерживать борьбу палестинцев за их права и противостояние Израилю.

Сын президента, глава попечительского совета Фонда распространения знаний Биляль Эрдоган отметил, что Израиль превращает конфликт в региональную войну.

«Теперь они пытаются и Ливан превратить в новую Газу. Как только заканчиваются бомбы, Соединенные Штаты отправляют новые. США — пособник этого, к сожалению. Уже и американское общественное мнение начинает осуждать Израиль», — сказал он.

На митинге присутствовала также дочь Эрдогана Сюмейе Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил, что следующей целью для атак со стороны израильских войск после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли».

Ранее в Израиле пообещали быстро закончить операцию в Ливане.

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