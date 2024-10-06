В одном из городов Италии появились сотни листовок с поздравлениями Путину

Сотни листовок с поздравлениями в адрес президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отпразднует день рождения, появились на улицах итальянского города Генуя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного журналиста и автора инициативы Винченцо Лоруссо.

Мужчина рассказал, что плакаты имеют формат A4. Их расклеили на стенах домов и ряде иных конструкций по всему населенному пункту.

По информации агентства, на листовках изображен российский лидер и нанесена надпись «С днем рождения, президент». При этом фраза продублирована на двух языках — итальянском и русском.

«Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы», — подчеркнул Лоруссо.

Как отметил журналист, ему удалось реализовать инициативы при содействии местной общественно-политической ассоциации Contronarrazione. Именно ее члены расклеили плакаты на улицах Генуи, решив разместить их в тех районах города, которые находятся в пешей доступности от его исторического центра.

В конце мужчина добавил, что в ближайшие дни в населенном пункте пройдет еще одна акция. Предстоящее мероприятие также будет направлено на «интерпретацию мыслей многих итальянцев», уточнил он.

Путин родился 7 октября 1952 года. В текущем году президенту РФ исполнится 72 года.

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