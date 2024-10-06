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Министр безопасности Мали и посол РФ обсудили борьбу с терроризмом

РИА: министр безопасности Мали и посол РФ обсудили борьбу с терроризмом

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр безопасности и гражданской обороны Мали Дауд Али Мохамедин и посол России Игорь Громыко обсудили совместную борьбу с терроризмом в Мали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bamada.

«Обсуждения также касались конкретных планируемых действий для усиления борьбы с террористическими угрозами и укрепления гражданской обороны в Мали», — говорится в сообщении.

Другие подробности беседы не раскрывались.

4 октября министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что страна высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у России. Дипломат отметил, что Мали заинтересована в приобретении российских вооружений. Он подчеркнул, что страна ценит отношение правительства и президента России Владимира Путина к просьбам африканского государства.

До этого министр экономики и финансов Мали Аль-Усени Сану заявил, что российские специалисты начнут работы по геологоразведке месторождений лития, нефти и газа на территории страны.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.

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