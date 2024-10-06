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В результатах европейских выборов увидели меняющуюся в пользу Путина ситуацию

Sunday Times: итоги выборов в Европе меняют динамику конфликта в пользу Путина

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Национально-ориентированные политические партии в Европе, выступающие против поддержки Украины, набирают популярность, что видно на примере «Альтернативы для Германии», «Национального объединения» во Франции и «Австрийской партии свободы». Их успехи меняют динамику конфликта на Украине в пользу России и ее лидера Владимира Путина, пишет The Sunday Times.

«Блок «Патриоты за Европу», который часто считают если не пророссийским, то, по крайней мере, скептически настроенным по отношению к Украине, теперь является третьим по величине в Европейском парламенте», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что в Москве такое развитие событий приветствуют как признак того, «что ситуация меняется в пользу Путина».

Газета констатирует, что выступающие против дальнейшей помощи Украине европейские партии находятся на пике популярности.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сдержанная и осторожная тактика Владимира Путина позволила России добиться успехов в ходе конфликта на Украине. Военный подчеркнул, что ВСУ, несмотря на всю оказанную странами Запада помощь, не смогли сдержать продвижение России ни на одном из направлений. Украина испытывает серьезные проблемы в ходе конфликта, указал эксперт.

Ранее Словакия захотела восстановить отношения с Россией при одном условии.

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