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Медведев высказался об идее Украины «перенести войну в Белоруссию»

Медведев: Белоруссия может обратиться за помощью к РФ в случае нападения Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Украины «перенести войну в Белоруссию». Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО (тактического ядерного оружия — «Газета.Ru»). И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев.

С идеей перенести боевые действия в Белоруссию накануне выступил депутат Верховной рады Олег Дунда. Он выразил уверенность в том, что «относительно небольшие» подразделения украинских военных вынудят белорусскую армию сложить оружие.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения РФ ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, в том числе, если противник использует обычное оружие.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном применении новой ядерной доктрины.

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