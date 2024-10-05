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В офисе Зеленского прокомментировали план раздела Украины

В ОП Украины назвали бредом публикацию FT о территориальных уступках

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Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

В Офисе президента Украины назвали бредом материал издания Financial Times о территориальных уступках России в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — заявили там.

В офисе отметили, что «это бред».

«Нет такого разговора вообще», — заявили там.

В субботу, 5 октября, издание Financial Times вышло со статьей о том, что западные страны рассматривают будущее Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Авторы статьи считают, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и принятие последующих дипломатических решений по возвращению утраченных земель.

Ранее Столтенберг допустил, что Киеву придется отказаться от ряда территорий.

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