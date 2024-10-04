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В Госдуме предупредили Зеленского о назревающем бунте

Депутат Шеремет: слова депутатов Рады о Зеленском говорят о назревающем бунте

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому грозит массовый бунт, вызванный разочарованием общества результатами конфликта с Россией и предательством коррумпированных элит. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал высказывания уехавшего за границу нардепа Артема Дмитрука о протестных настроениях в республике.

По его словам, эйфория в украинском обществе канула в лету, столкнувшись с реалиями «бессмысленной войны, процветающей коррупции и предательства украинских элит».

«В таких условиях, несомненно, стал назревать бунт, который вскоре выплеснется на улицы городов и сметет предавшую их украинскую власть, удерживаемую за счет штыков, поредевших нацистов и западных наемников», — считает Шеремет.

Парламентарий уверен, что Запад начинает отстраняться от Владимира Зеленского и перестал оказывать ему «нарочитые знаки внимания».

Депутат Рады Артем Дмитрук также заявлял, что в мирной Украине Владимира Зеленского ждет заключение в тюрьму, поэтому в его интересах продолжение конфликта. Он считает, что Зеленский не сможет вести переговоры с Россией и ему выгодно бесконечное продолжение конфликта.

Ранее в США похвалили тактику Путина по конфликту на Украине.

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