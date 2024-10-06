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Израильский журналист рассказал, почему страна «увязает в трясине Газы»

FA: Израиль «увяз в трясине Газы» из-за отсутствия четких целей и стратегии

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Dylan Martinez/Reuters

Правительство Израиля не стало обозначать четких целей во время объявления войны с ХАМАС и не выработало общей стратегии, из-за чего оно «все глубже увязает в трясине Газы». Об этом заявил израильский журналист и писатель Ари Шавит в статье для Foreign Affairs (FA).

Автор отметил, что после начала боевых действий в секторе Газа Израиль не получил международное одобрение и дипломатическую поддержку. Однако, по мнению Шавита, властям страны следовало обозначить, что они будут вести войну против ХАМАС и других поддерживаемых Ираном террористических групп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал другой путь, подчеркнул журналист. В связи с этим, по словам писателя, «самая справедливая война в истории страны» рассматривается многими как жестокая и беспощадная.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря армия Израиля начала третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

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