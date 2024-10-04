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Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними в США

Трамп: грядущие выборы в США могут стать последними в случае победы Харрис

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Alex Brandon/AP

Грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит действующий вице-президент страны и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис. Об этом заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает газета The Guardian.

По словам политика, он должен выиграть выборы, иначе США «отправятся к чертям».

«Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы», — сказал он.

В конце сентября сообщалось, что Трамп собирает набор аргументов, чтобы отвергнуть результаты предстоящих выборов в случае своего поражения.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Первоначально ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах.

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Выборы в США — 2024
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