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NYT выяснила, что Трамп обсуждал с Путиным оружие для Украины

NYT: Трамп в 2017 году спрашивал у Путина, что тот думает об Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным спрашивал, что тот думает о военной помощи Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Встреча двух политиков прошла 7 июля 2017 года в городе Гамбург в Германии. По информации издания, в ходе общения американский лидер рассказал о планах поставлять оружие Киеву и спросил у российского лидера: «Что вы думаете?». Российский лидер в ответ заявил, что этот шаг будет ошибкой. Трамп, как отмечает NYT, возражать не стал.

В сентябре Трамп выразил готовность работать с Москвой и Киевом ради урегулирования конфликта на Украине, если одержит победу на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

В августе политик заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с Путиным. По словам бывшего лидера США, он знал Путина очень хорошо. Он также подчеркнул, что отлично ладил с российским президентом, и тот уважал его.

Ранее Харрис заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед».

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