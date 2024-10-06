Экс-президент Индонезии дала характеристику Путину

Президент России Владимир Путин является сильным лидером, который твердо стоит на своих принципах, заявила бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри и глава крупнейшей партии страны PDI-P. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, она знает Путина «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

Как отметила Сукарнопутри, во время ее пребывания на президентском посту в 2001-2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество РФ и Индонезии значительно расширилось. Она напомнила, что в ходе визита в РФ в 2003 году она подписала декларацию о дружественных отношениях и партнерстве между Россией и Индонезией, в том числе об укреплении оборонной системы индонезийского государства путем закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники.

Также Сукарнопутри положительно охарактеризовала Путина как президента РФ.

«Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы», — добавила политик.

В сентябре немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком заявил, что российский президент является шахматным гроссмейстером.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик назвал Путина национальным достоянием России.