Трамп прибыл на митинг в место, где произошло покушение на него

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прибыл в город Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. Об этом сообщает РИА Новости.

Газета The New York Times писала, что перед выступлением Трампа на митинге в Батлере были усилены меры безопасности. По информации издания, сейчас на месте проведения митинга развернуты команды наблюдения, разведки и снайперов. Движение по местным дорогам ограничено больше, чем в июле. Над сценой включат систему противодействия дронам. Кроме того, она будет окружена пуленепробиваемым баллистическим экраном. На соседних с местом выступления политика постройках будут дежурить снайперы.

13 июля в этом городе произошло первое покушение на политика — выступление Трампа перед избирателями в Батлере прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Первоначально ожидалось, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними в США.