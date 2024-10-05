В Госдуме оценили новую инициативу Запада по урегулированию украинского конфликта

Россия не должна соглашаться на переговоры на кабальных для нее условиях, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы России Алексей Чепа. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что российская сторона придерживается тех переговорных моментов, которые озвучил президент РФ Владимир Путин.

По его мнению, вступление Украины в Североатлантический альянс не гарантирует России безопасность, ведь США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Чепа считает, что в случае вступления украинской стороны в НАТО ракеты альянса будут находится в непосредственной близости к РФ, что создаст прямую угрозу Москве.

5 октября, издание Financial Times опубликовало статью о том, что западные страны рассматривают будущее Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Авторы статьи считают, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и принятие последующих дипломатических решений по возвращению утраченных земель.

Ранее Столтенберг допустил, что Киеву придется отказаться от ряда территорий.