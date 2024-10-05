Слуцкий вспомнил пророчество Жириновского об атомной катастрофе

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что поддержка Соединенными Штатами действий Израиля грозит атомной катастрофой.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке «выходит за все пределы».

«Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой», — сказал он.

Слуцкий добавил, что прогнозы бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля «пугающе близки к реальности».

До этого стало известно, что Израиль не давал никаких гарантий администрации президента США Джо Байдена, что он не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую массированную ракетную атаку. Неназванный представитель Госдепа заявил, что в данный момент «трудно сказать», предпримет ли Израиль ответные меры в годовщину нападения ХАМАС на страну 7 октября.

Ранее Трамп призвал США позволить Израилю атаковать ядерные объекты.