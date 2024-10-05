Бывший президент Германии предложил поставить Украине ракеты Taurus

Германия должна отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в беседе с немецкой медиагруппой Funke высказал бывший президент Германии (2012–2017) Йоахим Гаук.

«Я обсуждал это с военными экспертами и выступаю за поставку крылатых ракет Taurus (Киеву. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявлял, что высказанное главой МИД Германии мнение о необходимости поставок на Украину ракет большой дальности Taurus никак не повлияет на позицию канцлера Олафа Шольца, отрицающего такую возможность.

Шольц в конце сентября вновь исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.

Ранее в действиях Шольца увидели желание поражения Украины.