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В МИД РФ предостерегли США от возобновления ядерных испытаний

Рябков: РФ ответит зеркально, если США возобновят ядерные испытания

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Если США возобновят ядерные испытания, Россия быстро ответит зеркально. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

«Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами «не заржавеет». Россия сразу же ответит зеркально», — подчеркнул он.

В конце сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что США не готовы спекулировать касательно возможного возобновления ядерных испытаний в будущем.

23 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия не меняла своей позиции по проведению ядерных учений и не будет их проводить, пока аналогичным образом поступают США.

Он также отметил, что ядерный полигон на Новой Земле находится в полной готовности после определенных шагов Соединенных Штатов в этой сфере.

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.

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