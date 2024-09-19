Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне

Призыв Европарламента к странам Евросоюза разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием ведет в новой мировой войне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», — заявил он.

Володин добавил, что из России до Страсбурга подлетное время ракеты «Сармат» 3 минуты 20 секунд.

19 сентября Европарламент принял резолюцию в призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались.

18 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт беспокоит возможное разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории. По его словам, «зеленый свет» на такие удары повысил бы риск эскалации.

Ранее в Британии выступили против ударов ВСУ вглубь России.