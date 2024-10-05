В Госдуме рассказали о дальнейших целях в СВО после взятия Угледара

Россия после взятия Угледара в ДНР продолжит выполнять цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

«Шаг за шагом наши войска приближаются к выполнению той задачи, которую определил президент, — денацификация и демилитаризация Украины», — подчеркнул депутат.

По оценке Красова, фронт уже «трещит по швам» для ВСУ, поскольку украинская армия оставляет населенные пункты на разных участках фронта.

Депутат Госдумы добавил, что Угледар — это один из городов, который освобожден российской армией. В дальнейшем, отметил он, «такая же участь ждет и другие русские города на русской земле».

4 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при взятии города Угледара.

Глава ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады, 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Е.А. Щаденко, 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.