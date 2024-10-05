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Гадалка в США предсказала победу Трампа на выборах

РИА Новости: гадалка из Нью-Йорка предсказала победу Трампа на выборах

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Brian Snyder/Reuters

Гадалка из Нью-Йорка предсказала экс-президенту США и кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу победу на предстоящих выборах. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, поговоривший с «предсказательницей».

Для «предсказания» гадалка Анна попросила посетителя выбрать три любых карты из колоды и потом задать им вопрос, который важен гостю. Вопрос задавадся каждой из трех выбранных карт.

Отвечая на вопрос журналиста РИА Новости о будущем победителе на американских выборах президента в ноябре, Анна без промедления заявила: «Дональд Трамп». Поясняя свой ответ, гадалка отметила, что соответствующие карты в ее руках показали, что «страной будет руководить мужчина».

До этого Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит действующий вице-президент страны и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах.

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Выборы в США — 2024
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