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Командующий армией Уганды пригрозил послу США высылкой из страны

Командующий армией Уганды потребовал от посла США извиниться или уехать

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Global Look Press

Командующий вооруженными силами Уганды Мухузи Кайнеругаба пригрозил американскому послу Уильяму Поппу высылкой из страны за неуважение к президенту и недипломатичное поведение. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени — прим. ред.) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду», — подчеркнул он.

Конфликт угандийских властей с послом, отметил военный, вызван его неуважением к президенту страны.

При этом, в чем именно проявилось неуважение американского дипломата к главе государства, командующий не пояснил. Он также не раскрыл деталей «недипломатичного» поведения Поппа.

До этого посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге заявлял, что Уганда и Россия имеют множество направлений для экономического взаимодействия, африканская сторона, например, может поставлять России бананы, страны также могут совместно добывать угандийскую нефть, газ и золото.

Помимо этого, по его словам, перспективным может стать медицинский туризм из Уганды в Россию. Пока жители республики чаще проходят лечение в Индии, США и Китае. Однако сделать это они смогут и в российских городах, считает Кизиге.

Ранее на лидера оппозиции Уганды совершили покушение.

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